Una donna detenuta nel carcere di Vercelli è rimasta incinta durante un incontro con il compagno , detenuto nella stessa prigione.

Nel 2018, i due, allora entrambi in libertà, hanno avuto una bambina. La coppia, mesi fa, ha chiesto ottenuto il permesso di visita nella sala colloqui insieme alla figlia e in seguito, vi sarebbero stati degli incontri anche senza la piccola. La gravidanza è stata accertata quando la donna è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli in seguito ad un malore.

La notizia ha provocato una dura reazione del sindacato delle guardie, Osapp (sindacato autonomo di polizia penitenziaria): «Ormai qui è Disneyland»

«Non c’è nulla di illegale, per carità: del resto in Italia l’impossibile è sempre possibile, specie dentro le carceri» osserva il sindacato. Un caso emerso a pochi giorni dall’apertura, nel carcere Terni, Padova e Torino, della cosiddetta “stanza dell’amore”, e aggiunge che «evidentemente a Vercelli qualcuno ha deciso di anticipare i tempi».

“Ormai – commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato – siamo al paradosso. Mentre il personale di polizia penitenziaria è abbandonato a se stesso tra violenze, aggressioni e croniche carenze di organico, l’amministrazione pensa a favorire le esigenze sentimentali dei detenuti. La sicurezza è crollata, la disciplina è un ricordo e il sistema è allo sbando totale. Ormai i detenuti possono tutto: telefoni, droga, e adesso anche la libertà sentimentale creativa. Altro che politiche penitenziarie moderne, questa è anarchia organizzativa”.