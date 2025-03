Una donna è morta dopo essere stata schiacciata da una palma crollata in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce a Genova. La vittima, Francesca Testino, aveva 57 anni ed era residente nella zona dove è accaduta la tragedia. La pianta non si è spezzata ma ha ceduto dalle radici, forse fradice dopo le piogge intense di queste ore. Secondo i commercianti della zona la palma sarebbe pericolante da anni e infatti sarebbe stata controllata periodicamente dai tecnici.

La polizia locale, intervenuta insieme alle volanti della questura, ha avvisato i tecnici di Aster, l’azienda del Comune di Genova che si occupa dei servizi territoriali, compresa la manutenzione delle aree verdi. Il pubblico ministero di turno Fabrizio Givri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Le parole delle istituzioni

“A nome della giunta comunale esprimo profondo dolore per la tragedia avvenuta oggi in piazza Paolo Da Novi. Ai familiari della vittima vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento drammatico” ha detto il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi, che si è recato sul luogo pochi minuti dopo l’avvenuta tragedia.

“A nome di tutta la Regione Liguria esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica notizia della morte di Francesca Testino, stimata dipendente regionale del Centro per l’impiego di via Cesarea, che ha perso la vita a seguito del crollo di una palma in piazza Paolo da Novi a Genova. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Francesca, in un momento così drammatico che ci lascia sgomenti” il pensiero del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.