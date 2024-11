Una mensa scolastica su quattro è irregolare. Questi i numeri della campagna di controlli a livello nazionale avviata con l’inizio del nuovo anno scolastico dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i NAS, d’intesa con il Ministero della Salute per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento nel settore della ristorazione all’interno degli istituti scolastici. Sinora sono state controllate oltre 700 mense scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori ed universitari.

Nelle strutture irregolari sono state registrate carenze igienico-strutturali, come la presenza di insetti e di escrementi di roditori. Ma anche mancanza di autorizzazioni , pasti carenti per quantità e qualità, assenza di tracciabilità degli alimenti e omessa presenza di eventuali allergeni, essenziale per prevenire possibili reazioni allergiche specialmente nei bambini in quanto soggetti più fragili.

La classifica delle migliori

Intanto il 9/o Rating dei menu scolastici di FoodInsider ha stilato la classifica delle mense migliori in Italia.

A vincere quest’anno su 60 Comuni è Sesto Fiorentino, in Toscana (nel 2017 era al quint’ultimo posto); seconde, a pari merito, Parma e Fano, mentre Cremona rimane il miglior servizio in termini di abilità gastronomica dei cuochi. Segnali di ripresa al Sud, in particolare Bari e Brindisi e soprattutto Siracusa, che conquista 57 punti in più rispetto allo scorso anno. Come ha detto la presidente di Foodinsider, Claudia Paltrinieri, nel menu a Sesto Fiorentino sono banditi plastica e piatti processati e il 73% degli alimenti viene dalla filiera corta, dall’extra vergine d’oliva degli uliveti di Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Carmignano, alla trota della Lunigiana, al Cefalo della Laguna di Orbetello, alla pasta fresca del Mugello. Il Report ha confermato il Nord come l’area con il maggior numero di mense di alta qualità, con il 37% di Comuni, contro il 28% del Centro e l’11% del Sud; un’area, quest’ultima, dove il tempo pieno a scuola non è molto diffuso e le poche mense che ci sono non hanno una lunga tradizione come al Nord.

A livello regionale, vincono Lombardia e Marche, rispettivamente con Cremona, Bergamo, Monza e Mantova, Fano, Ancona, Jesi e Macerata, al Centro e al Sud spiccano Frosinone, Siracusa e Rieti. Agli ultimi posti nella classifica di Foodinsider “ci sono Pescara, Viterbo, Pisa, Alessandria, Potenza, Cagliari, Grosseto, Prato, Reggio Calabria, Novara e L’Aquila”.