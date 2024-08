Una turista immerge le gambe nelle Fontana di Trevi, per lei una multa salatissima

Erano da poco passate le 17.00 di ieri pomeriggio, quando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno individuato e fermato una donna che aveva immerso entrambe le gambe nell’acqua di Fontana di Trevi e sembrava essere intenzionata ad entrarci. La donna, un’italiana di 50 anni, è stata sanzionata per circa 450 euro, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana. I vigili le hanno anche applicato l’ordine di allontanamento. I caschi bianchi stavano effettuando i consueti servizi di controllo nel centro di Roma quando hanno visto la donna entrare nella fontana monumentale. L’hanno fatta uscire e l’hanno multata.

Pochi giorni fa un altro turista sanzionato a Fontana di Trevi

Solo pochi giorni fa un altro turista è stato multato per essere entrato nella fontana di Trevi: in questo caso l’uomo era stato immortalato in un video in cui si tuffava nella fontana per nuotarci. Anche in questo caso la sanzione è stata di 450 euro. Una nuotata che è costata cara al turista, come a tanti altri prima di lui. Nonostante i divieti,ogni anno sono sempre molte le persone che tentano la bravata, immergendosi nella fontana.