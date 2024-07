Undici giovani intossicati durante una gita in montagna, hanno bevuto dell’acqua contaminata di un ruscello

Martedì pomeriggio, la Valtellina è stata teatro di un grave episodio che ha coinvolto undici ragazzini tra i 9 e i 12 anni, i quali sono stati soccorsi a Chiesa in Valmalenco. I giovani, tutti atleti dell’ASD ‘Lieto Colle’ di Colverde, in provincia di Como, stavano partecipando a un campo estivo presso l’albergo San Giuseppe quando hanno manifestato sintomi gastrointestinali gravi, riconducibili a un’intossicazione alimentare. Fortunatamente, le condizioni dei bambini non destano gravi preoccupazioni.

Le cause dell’intossicazione

Le prime indagini condotte dai carabinieri della stazione locale puntano verso l’acqua contaminata come possibile causa dell’intossicazione. I ragazzini, dopo un’escursione nei boschi, avevano bevuto da un ruscello prima di rientrare in albergo. Questo gesto potrebbe essere stato il fattore scatenante dei sintomi gastrointestinali che hanno colpito il gruppo di giovani atleti.

I sanitari di Areu sono intervenuti prontamente per soccorrere i ragazzini, che sono stati trasportati all’ospedale di Sondrio. Qui, sono stati accolti nel reparto di Pediatria per ricevere le cure necessarie. Nonostante il momento di panico, i medici hanno rassicurato i genitori e gli organizzatori del campo estivo, sottolineando che le condizioni di salute dei bambini sono stabili e non presentano segni di gravità.

Indagini e prevenzione

Le autorità stanno ora indagando per comprendere appieno le cause dell’intossicazione e per prevenire ulteriori incidenti. I carabinieri sono al lavoro per verificare se ci siano state mancanze nelle norme di sicurezza relative all’acqua potabile utilizzata durante il campo estivo. È essenziale che vengano adottate misure preventive per garantire la sicurezza dei partecipanti in future escursioni e campi estivi, evitando che situazioni simili si ripetano.