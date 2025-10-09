Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel i servizi segreti ungheresi avrebbero collocato un loro agente nel cuore delle istituzioni di Bruxelles. L’uomo, che il settimanale cita solo come V., avrebbe lavorato dal 2015 come collaboratore dell’allora ambasciatore all’Ue dell’Ungheria, Oliver Varhelyi, oggi Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori.

Il quale non ha voluto rilasciare commenti al settimanale. L’inchiesta mostra “come il governo di Viktor Orbn abbia utilizzato già anni fa i propri servizi segreti per spiare le istituzioni dell’Ue”.

“Spiare gli alleati: questo non va!”

Per questo lo Spiegel riporta una nota espressione di Angela Merkel: “spiare gli alleati: questo non va!”, con la quale la Cancelliera reagì alla notizia che i servizi statunitensi avessero intercettato il suo cellulare.

Già a dicembre era emerso come agenti ungheresi sorvegliassero l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, che indagava su accuse di corruzione rivolte a un’azienda del genero di Viktor Orbán, che aveva ottenuto appalti pubblici.

L’agente V. avrebbe guidato i servizi ungheresi a Bruxelles: proprio la continua richiesta di informazioni da parte del suo governo avrebbe messo in difficoltà l’agente che avrebbe finito per scoprirsi.

Tuttavia, il settimanale tedesco riporta come la sua carriera continui in Ungheria, dove è tenente colonnello e collaboratore del centro informazioni nazionale, un’autorità che coordina tutti i servizi segreti ungheresi. Oltre allo Spiegel, l’inchiesta è stata condotta dal quotidiano belga De Tijd e dal portale investigativo ungherese Direkt36.