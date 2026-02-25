A Torre Lapillo, località vicino a Porto Cesareo, un uomo ha gettato per sbaglio un cofanetto contenente 20 lingotti d’oro, per un valore di circa 120.000 euro. L’uomo, originario di Brindisi, si è subito rivolto ai carabinieri per denunciare lo smarrimento del “tesoro”.

I militari di Carabinieri Porto Cesareo hanno analizzato le telecamere di sorveglianza e ricostruito gli spostamenti dell’uomo. Dalle immagini è emerso che il cofanetto era stato gettato, per errore, in un cestino pubblico insieme ai rifiuti domestici. Grazie alla collaborazione con la ditta di smaltimento e a un’attenta ricostruzione del percorso dei rifiuti, i carabinieri hanno potuto rintracciare il cofanetto nell’impianto di smaltimento.

Il recupero e la restituzione

Dopo diverse ore di ricerca, il cofanetto è stato recuperato: sebbene leggermente danneggiato, conteneva ancora tutti i lingotti d’oro. I carabinieri hanno quindi restituito i preziosi al legittimo proprietario, chiudendo positivamente l’incredibile vicenda iniziata con un semplice momento di distrazione.