Un uomo di 38 anni è stato arrestato in Arizona con l’accusa di aver organizzato e filmato alcuni incontri sessuali in cui degli sconosciuti abusavano della moglie priva di sensi. Arrestato anche un altro uomo di 41 anni, accusato di violenza sessuale sulla donna. Il caso, che ricorda molto quello di Gisèle Pelicot, ha scosso la comunità di Gilbert, nella Contea di Maricopa, dove il 38enne è finito in manette.

Come spiegato dalla polizia, le indagini sono iniziate lo scorso 14 dicembre, quando la donna aveva scoperto e poi denunciato alcuni strani messaggi del marito su Reddit. Sulla piattaforma social l’uomo utilizzava nomi falsi e postava foto di nudo della moglie senza che lei ne fosse a conoscenza, per fingere di essere una coppia di scambisti allo scopo di attirare l’attenzione di altri uomini. Alla polizia, la donna ha poi riferito di aver scoperto anche un video, datato novembre 2024, in cui viene mostrato il marito che sembra drogarla con alcuni sonniferi.

Drogata e violentata per due anni

Gli investigatori hanno poi scoperto che le violenze sarebbero andate avanti per almeno due anni. Si ritiene infatti che la vittima sia stata drogata a sua insaputa dal marito, che poi ha chiesto ad alcuni sconosciuti di violentarla mentre lui filmava. Stando a quanto emerso dalle indagini, il secondo uomo arrestato, il 41enne Evan Torres, avrebbe abusato per la prima volta della donna nel maggio del 2023. L’uomo è stato incastrato da una fotografia che lo ritrae al fianco della vittima priva di sensi indossando una maglietta che pubblicizza la sua attività lavorativa. “Non ho fatto niente di male. Non ho violentato nessuno. Nessuno si è fatto male”, ha dichiarato Torres durante l’interrogatorio.

La donna ha riferito di aver scoperto gli abusi già a ottobre del 2025, ma di non essere riuscita a denunciarli per paura di perdere i propri figli. “Questa donna è stata molto coraggiosa a denunciare il marito. Ovviamente una delle persone più importanti della sua vita, che dovrebbe prendersi cura l’una dell’altra in un matrimonio, ecco che non solo la vittimizza, ma permette anche ad altri uomini di vittimizzarla. Non credo che nessuno di noi possa, fortunatamente, capire cosa ci sia voluto da parte sua per fare una cosa del genere”, ha dichiarato l’agente dell’FBI James Egelston. Il marito della donna è ora accusato di aggressione sessuale, rapimento, somministrazione illegale di bevande alcoliche o droghe.