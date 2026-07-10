A Jinjiang, nella provincia cinese di Fujian, è divampato un vasto incendio all’interno di una fabbrica di scarpe. Secondo i media locali sarebbero almeno 28 le vittime confermate, un bilancio che sembra destinato però a salire. Nell’edificio di cinque piani si trovavano 239 persone e la maggior parte è stata evacuata dai soccorritori. Le squadre locali dei vigili del fuoco e soccorso hanno impiegato sul posto 183 uomini e 35 veicoli, secondo quanto dichiarato dal ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe divampato in un’officina al piano terra dove si trovavano ammassati diversi materiali infiammabili.