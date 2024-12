Avendo bevuto troppi alcolici, un giovane ha deciso di lasciare l’auto vicino al locale dove aveva trascorso la serata ed è tornato a casa a piedi. Non ha però evitato una multa da 102 euro per ubriachezza da parte di una pattuglia di Carabinieri che lo ha fermato mentre camminava sul marciapiede tra Cavi di Lavagna e Chiavari in provincia di Genova.

Quando è stato fermato alle 2,30 lungo la via Aurelia da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante, il giovane stava facendo l’autostop. Aveva difficoltà a deambulare, aveva gli occhi rossi e il linguaggio sconnesso hanno scritto i militari nel verbale. E’ stato identificato e dopo la sommaria verifica delle condizioni gli hanno contestato l’articolo 688 del codice penale che prevede una multa da 51 euro a 309 e ridotta a 102 euro per chi è ubriaco in un luogo pubblico. L’unica soddisfazione per l’autostoppista è stata quella di non aver firmato il verbale rifiutandosi anche di ritirarlo.