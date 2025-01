Un dolore improvviso e lancinante all’addome. Una giovane di Tramonti (Salerno), che compirà 21 anni nel 2025, si reca all’ospedale credendo di avere una semplice indigestione. La sorpresa è invece sconvolgente: la ragazza è incinta e sta per partorire. La giovane, che ha una sorella gemella con cui condivide occhi azzurri e un lavoro stagionale nel settore turistico, non aveva mai sospettato nulla. La sua vita era trascorsa normalmente negli ultimi nove mesi, finché quel dolore insopportabile, sabato scorso, ha cambiato tutto.

La diagnosi

La ragazza si presenta al presidio di Castiglione di Ravello per un primo controllo. I medici, insospettiti dalla situazione, dispongono immediatamente una consulenza ginecologica e la indirizzano al reparto di Ginecologia del Ruggi di Salerno. Qui, la verità emerge rapidamente: il dolore che la tormenta è il travaglio. Sconvolta ma coraggiosa, affronta la situazione con determinazione, preparandosi al parto senza aver avuto alcuna preparazione prenatale.

La madre della giovane, rimasta a Tramonti, viene subito chiamata e raggiunge la figlia in ospedale. Poco dopo, nasce una bambina di 3,5 kg in perfetta salute. La neonata, simbolo di una sorpresa inaspettata, viene chiamata con il nome della nonna materna, un gesto affettuoso e significativo.

Il mistero della gravidanza

Ma come è possibile non accorgersi di una gravidanza? Si tratta di un fenomeno raro noto come gravidanza “criptica”. In questi casi, i sintomi comuni come nausea, aumento di peso, assenza di mestruazioni o movimenti del feto sono talmente lievi o inesistenti da non destare alcun sospetto.