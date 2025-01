Un 32enne del Marocco, senza fissa dimora e con vari precedenti, è stato arrestato a Bolzano dopo che si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

A seguito di una verifica effettuata nella banca dati del Ministero dell’Interno è emerso che a suo carico vi era pendente un ordine di carcerazione per scontare una pena a 2 anni e 4 mesi di reclusione, a seguito di una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Bolzano per il reato di rapina aggravata in concorso. L’uomo aveva commesso il reato nel giugno 2023 ai danni di un giovane che si trovava nei pressi di un Hotel del centro.

Il 32enne è stato accompagnato in carcere. Una volta scontata la pena, nei suoi confronti verrà emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.