Vanno a sciare e lasciano la figlia di 6 anni da sola nel rifugio. E’ successo a Sesto Pusteria, in Trentino Alto-Adige, dove la famiglia slovacca era in vacanza. Non una dimenticanza, ma una scelta consapevole: mentre loro erano sulle piste del Monte Elmo, la piccola se ne stava per conto suo a valle. I due genitori sono stati segnalati dai Carabinieri all’autorità giudiziaria.

La bambina lasciata sola per due ore

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, la piccola è stata notata nei pressi di un rifugio, completamente sola. I genitori avrebbero deciso di abbandonarla temporaneamente in un’area pubblica, ritenendo che fosse sicuro lasciarla lì il tempo necessario per fare un po’ di piste da sci. Quando sono tornati a prenderla, circa due ore dopo, hanno trovato ad aspettarli i militari, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sulle piste.

“La storia lascia davvero senza parole”, ha commentato Giorgio Gajer, presidente del Cnsas dell’Alto Adige. “Il caso non deve essere sottovalutato”, ha confermato il comandante della stazione dei Carabinieri di Sesto Pusteria, maresciallo maggiore Gandellino Bucci. “Questo fenomeno, che riflette un allarmante deficit di responsabilità genitoriale, può avere conseguenze gravissime, sia in termini di rischi immediati per i minori sia per il loro sviluppo emotivo”, il commento del maggiore Simone Carlini, comandante della compagnia Carabinieri di San Candido. “Le montagne ormai sembrano sempre di più un lunapark, dove conta unicamente il divertimento: rifugi di lusso, mega impianti, funpark…Chi più ne ha più ne metta”, ha sottolineato ancora Gajer.