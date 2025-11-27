Ha visto una ragazza che si stava allenando davanti al cimitero e, senza pensarci due volte, ha iniziato a masturbarsi. Per questo un uomo di 46 anni di Belpasso, in provincia di Catania, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo. L’accusa è di atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori.

Tutto sarebbe accaduto due giorni fa nei pressi del cimitero cittadino, intorno alle 11 del mattino, mentre una giovane di 19 anni era intenta a fare jogging. Il conducente di un’auto, a fronte della scena, ha parcheggiato ed è sceso dal veicolo. Mentre la ragazza procedeva con il suo allenamento, lui ha iniziato a masturbarsi guardandola, per poi nascondersi dietro la vettura quando si è accorto di essere stato scoperto. Questo non ha impedito che smettesse. La ragazza ha chiamato i carabinieri, che hanno potuto verificare quanto stava accadendo dalle telecamere di video sorveglianza. Attraverso la targa è stato quindi individuato e denunciato.