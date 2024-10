L’Italia è quel Paese dove un un 26enne albanese, strafatto, ferma in strada un generale dei carabinieri, gli dice che “sta vedendo i draghi” e, per convincerlo della sua teoria, prende il comandante e lo porta nel bed and breakfast dove alloggia.

La scoperta inaspettata

E il comandante, che nel frattempo aveva allertato i suoi uomini, entrato nella stanza, scopre 70mila euro sparse sul pavimento dell’alloggio, e 40 chili di cocaina. A raccontare la storia è il Corriere della Sera. Tutto è avvenuto in via Cavalieri Ducati, a Bologna.

Alla fine, raccontano le cronache, i carabinieri che indagano sulla vicenda hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza il 26enne straniero incensurato. Il ragazzo è stato anche portato in ospedale insieme al personale del 118. I medici se ne sono fatti carico e il ragazzo adesso è ricoverato.

L’ipotesi, per ora, è che il 26enne, concluso un affare con qualche grossista, ha fatto uso di cocaina e così ha perso lucidità. Fino all’incontro con il generale.