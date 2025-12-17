Hanno vegliato per ore il figlio 17enne morto in un incidente stradale, salvo poi scoprire 48 ore dopo che il corpo apparteneva a un altro ragazzo, deceduto nello stesso sinistro. Un ulteriore trauma per i genitori di Jacopo, che sono venuti a conoscenza dello scambio di cadaveri, avvenuto in ospedale a Pisa.

Dopo aver scoperto la verità, tramite il loro avvocato, la madre e il padre del 17enne hanno presentato una denuncia querela nei confronti dell’Azienda ospedaliera. I genitori vogliono capire come sia accaduto e quali siano le eventuali responsabilità. Jacopo e Leonardo, questo il nome dell’altro ragazzo, erano rimasti coinvolti in un violento impatto tra due moto in un parcheggio vicino all’Ikea il 17 settembre scorso. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale.