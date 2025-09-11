Non solo vendevano accessori di griffe contraffatte sulle spiagge della Costa Smeralda, ma facevano anche pagare con il pos. Diciotto persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione negli ultimi tre mesi dai baschi verdi del Gruppo di Olbia, che in concomitanza con la stagione estiva hanno effettuato controlli sui prodotti contraffatti venduti lungo le spiagge e nei borghi della costa sarda. Le attività di controllo hanno portato al sequestro di 4.300 prodotti contraffatti. Nell’hinterland gallurese è stato scoperto anche un importante deposito del falso con all’interno più di 1.700 capi contraffatti.

I prodotti sequestrati nono solo erano di ottima fattura, ma erano anche dotati di un packaging con tanto di etichette, garanzie del consumatore e QR Code.A colpire è anche la modalità di pagamento con cui la merce è stata venduta: in alcuni casi i militari hanno scoperto che gli ambulanti erano muniti di Pos portatile contactless. Insomma, permettevano gli acquisti anche in modo tracciabile. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a quantificare il numero e il volume delle movimentazioni transitate sui dispositivi, i quali potrebbero far confluire i profitti illeciti direttamente su conti esteri.