Centinaia di scarpe griffate, per un valore di centinaia di migliaia di euro, sono state rubate nelle prime ore di oggi, 19 marzo, allo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, ad agire intorno alle ore 4 di giovedì sarebbe stato un “commando” composto da sei/sette persone.

Il gruppo avrebbe sfondato l’ingresso dello stabilimento utilizzando diversi veicoli risultati rubati. I ladri avrebbero anche piazzato furgoni e auto per sbarrare la strada alla vigilanza e alle forze dell’ordine. I carabinieri, infatti, si sono trovati bloccati nell’ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Gli investigatori dell’Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, fondamentali per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto.