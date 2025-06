Un giovane blogger venezuelano, Gabriel Sarmiento, è stato ucciso sotto gli occhi dei suoi follower. L’omicidio è avvenuto mentre trasmetteva in diretta dal suo telefonino sulla piattaforma TikTok un programma che denunciava i criminali della banda del Tren di Aragua.

Secondo le prime ricostruzioni, Sarmiento è stato ucciso nelle prime ore di ieri, lunedì 23 giugno, nella città centrale di Maracay. Un gruppo di persone ha fatto irruzione nella sua abitazione e lo ha colpito proprio mentre stava denunciando per l’ennesima volta le organizzazioni criminali del Tren de Aragua e del Tren del Llano. Sarmiento stava anche sottolineando presunti atti di corruzione commessi da funzionari dello Stato venezuelano. Il governo di Nicolas Maduro nega l’esistenza di bande criminali in Venezuela e sostiene che El Tren de Aragua è parte di una narrazione volta ad attaccare il Paese e a giustificare interventi contro il governo.

La prigione del Tocorón, a pochi chilometri da Maracay, è stata per anni la roccaforte del Tren de Aragua. Da qui l’organizzazione criminale controllava il traffico di droga, eseguiva omicidi su commissione, estorsioni, rapimenti, furti e traffico di esseri umani. Nel 2023 l’esecutivo di Caracas aveva impiegato migliaia di agenti e militari per espugnare il bastione, ma non ha mai arrestato il suo leader, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conosciuto come El Niño Guerrero. Sarmiento aveva citato proprio il boss in questo suo ultimo programma su TikTok.