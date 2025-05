Un’intera colonia felina è stata sterminata a Santa Croce Bigolina, a Cittadella, in provincia di Padova. In tre mesi almeno 20 gatti sono spariti nel nulla, con un ritrovamento, un gatto in avanzato stato di decomposizione con un foro compatibile con un colpo d’arma da fuoco, che ha sconvolto la comunità e i volontari che se ne prendevano cura.

“Non possiamo più accettare che tutto questo passi sotto silenzio”, fa sapere l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di Padova, che ha sporto denuncia ai carabinieri. “Chi ha fatto questo vuole mandarci un messaggio. Il corpo del gatto è stato lasciato lì, in un punto dove prima non c’era nulla. Un messaggio macabro, un’intimidazione vile”, raccontano le volontarie, visibilmente scosse. “Chiediamo più controlli, telecamere, una rete di collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni. E chiediamo che il sindaco dica chiaramente da che parte sta”, aggiungono le rappresentanti dell’organizzazione.