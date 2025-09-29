A Grand Blanc, nel Michigan, si è verificata una sparatoria in una chiesa mormone, con un bilancio provvisorio di quattro morti e otto feriti. Si è sfiorata la strage: alla messa, infatti, erano presenti centinaia di fedeli. La chiesa è stata poi data alla fiamme dal killer e la polizia teme che possano esserci altri corpi all’interno dell’edificio. Le immagini riprese da alcuni residenti e pubblicate sui social mostrano dense colonne di fumo innalzarsi dalla chiesa. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo circa un’ora, mentre L’FBI ha riferito che l’attentatore è stato neutralizzato.

La dinamica della sparatoria

Il killer, un uomo di 40 anni che abitava nella città di Burton, si è lanciato con il proprio pick-up contro la chiesa. L’uomo è poi sceso dall’auto con due bandiere americane issate sul cassone e ha iniziato a sparare con un fucile d’assalto. L’attentatore sembra abbia usato il gas per dare fuoco alla chiesa e aveva con sé anche alcuni ordigni esplosivi. È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare l’incendio all’interno dell’edificio. L’attentatore è Thomas Jacob Sanford, un veterano dei Marines che ha servito in Iraq dal 2004 al 2008. Non è ancora chiaro quale sia il movente di questo attacco. Al momento, comunque, non si parla di terrorismo, ma di un possibile atto isolato, quello che la polizia ha definito un “atto di violenza mirata”.

La polizia ha sottolineato l’eroismo di alcuni fedeli, quelli che hanno fatto da scudo ai bambini presenti nella chiesa portandoli in salvo. “Vorrei anche riconoscere l’eroismo non solo dei primi soccorritori, ma anche delle persone che si trovavano all’interno della chiesa in quel momento. Li hanno protetti e salvati”, ha dichiarato il capo della polizia di Grand Blanc, William Renye. Dopo la sparatoria nella chiesa mormone, New York e Los Angeles hanno rafforzato la sicurezza davanti ai luoghi di culto, come riportato dalla CNN.

“Sono stato informato della terribile sparatoria alla chiesa a Grand Blanc. L’FBI è intervenuta immediatamente e condurrà l’indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali. Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente”, ha dichiarato il presidente Donald Trump. “La violenza è inaccettabile dovunque, soprattutto in un luogo di culto”, ha riferito invece la governatrice dello Stato, Gretchen Whitmer.