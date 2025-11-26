Aveva sottratto un pitbull di 16 anni a un senzatetto di Grand Rapids, nello Stato del Michigan (Usa). Si era poi rifiutata di ridarglielo e per questo era stata incriminata per furto. La vicenda è finita in tribunale e lei, una veterinaria, è stata condannata a dieci giorni di carcere. La dottoressa aveva portato via l’animale per curarlo, trattando un’infezione urinaria severa e un dente marcio. Tuttavia, quando la polizia la aveva rintracciata, ricordandole che quell’animale apparteneva al senzatetto, lei si era rifiutata di restituirlo.

“Ho agito per compassione, ma non ho visto tutta la situazione. Ho lasciato che l’istinto superasse il giudizio”, ha spiegato in aula la veterinaria. Il suo legale aveva chiesto per lei solo l’applicazione dei servizi sociali, ma la giudice è stata ferrea contro di lei, giudicando la sua condotta inammissibile, criticando “l’audacia di prendere le cose di qualcun altro come se fossero tue, senza alcun riguardo. Questo uomo lo aveva come cane da anni e lo nutriva e si prendeva cura di lui a sua volta. Quando non aveva cibo per sé, dava cibo al suo cane”.