Schegge di vetro e colli di bottiglia rotti nascosti dentro ai gonfiabili dove giocano i bambini. È quanto scoperto domenica pomeriggio all’area ludica di un centro commerciale del Sassarese, quando il personale si è trovato davanti alla scena inquietante durante i preparativi per una festa di compleanno.

Mentre gli addetti alla giostra gonfiavano lo scivolo, la parte più amata dai bimbi, gli addetti hanno trovato bottiglie rotte tra le pieghe della plastica e altri pezzi di vetro disseminati nell’area giochi del centro. Subito è scattata la bonifica dell’intera zona, eliminando ogni pericolo per i più piccoli, prima che iniziasse la festa. Contestualmente al ritrovamento, è scattata la denuncia alla polizia. Secondo la prima ipotesi degli inquirenti si tratterebbe di un gesto intenzionale. Qualcuno potrebbe aver messo lì quel materiale con fini precisi. Ora gli agenti stanno passando al setaccio le riprese delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale.