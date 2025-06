Sono state presentate lo scorso 10 giugno, nel corso di un evento organizzato dalle associazioni di via Del Babuino, le rinnovate lampade storiche riportate a nuova vita da Areti, la società del Gruppo ACEA che gestisce la rete di illuminazione pubblica della Capitale. Il restauro, voluto dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, è consistito nella ricostruzione di alcune mensole in ghisa, nella sverniciatura e riverniciatura dei 35 lampioni che, originariamente, venivano utilizzati con le lampade a gas e che oggi, dopo il passaggio ad altre tecnologie di illuminazione, sono stati convertiti al led della potenza di 50 watt l’uno.

L’evento è stato l’occasione per presentare questi lampioni su mensole progettati alla fine dell’Ottocento appositamente per via del Babuino: si tratta infatti di un unicum per Roma, non esistono altre lampade simili in altre zone della città. Raffaele De Marco, AD e Direttore Generale di Areti ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver riportato alla luce lo splendore di questi antichi lampioni che illuminano e abbelliscono una strada così caratteristica del centro storico di Roma. Areti è da sempre impegnata nel valorizzare, tramite l’illuminazione, l’immenso patrimonio storico artistico della Capitale e anche questa inaugurazione va in questa direzione”.