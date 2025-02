Qualcuno addetto alla toponomastica deve annoiarsi molto in municipio a Viadana, il borgo noto soprattutto per il famoso ponte di barche sull’Oglio. Oppure prende allegramente fischi per fiaschi. O tutte due le cose insieme, vai a vedere. Nella frazione di Cizzolo, a Mantova, sono apparsi cartelli stradali che lasciano interdetti. Sotto “via Mentana”, ad esempio, la dicitura sottostante recita: “Giornalista e conduttore televisivo italiano”, con buona pace del ricordo, del luogo e del nome della battaglia risorgimentale a cui in realtà è dedicata.

Si legge in un’altra targa sempre a Cizzolo, “via Sette Ladroni”, un’altra dicitura surreale più che insolente, “Romanzo. Yakov e i sette ladroni”, in riferimento a un dimenticato romanzo per ragazzi datato 2004 e che reca la firma nientemeno che di Madonna. Peccato che la vicenda cui da sempre allude il cartello stradale sia sì una sporca faccenda di un passato oscuro, ma di carattere rigorosamente locale. Due larghe strisce di adesivo bianco pietosamente coprono oggi i due misfatti. Intanto il giornalista e conduttore tv se la ride su Facebook.