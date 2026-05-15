Doveva essere il viaggio più bello della loro vita, ma si è trasformato in una tragedia lungo la Strada statale 115, in provincia di Agrigento. Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi di 24 anni e sposati da poco, hanno perso la vita in un violentissimo incidente stradale mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera.

La giovane coppia americana stava trascorrendo il viaggio di nozze in Italia. Dopo una tappa a Venezia e alcuni giorni a Palermo, i due avevano deciso di proseguire il tour della Sicilia a bordo di uno scooter noleggiato.

Lo schianto mortale lungo il rettilineo

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, lo scooter si sarebbe scontrato frontalmente con un’automobile lungo un rettilineo della carreggiata. L’impatto è stato devastante e per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo.

L’auto coinvolta nell’incidente si è ribaltata terminando la sua corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

La Statale 115 e i pericoli della strada

La tragedia riaccende l’attenzione sulla pericolosità della Statale 115, una delle arterie più trafficate e discusse della Sicilia sud-occidentale. Costruita negli anni Sessanta, oggi la strada sopporta un traffico molto più intenso rispetto a quello per cui era stata progettata.

I lunghi rettilinei, l’alta velocità di percorrenza e la presenza frequente di cantieri rendono il tracciato particolarmente rischioso, soprattutto per motociclisti e turisti che percorrono la zona durante la stagione estiva. Negli anni lungo questa strada si sono verificati numerosi incidenti, molti dei quali mortali.