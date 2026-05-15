Una vicenda drammatica fatta di violenze, paura e presunti maltrattamenti continui ai danni di un bambino di appena 11 anni. È quanto emerso durante il processo che vede imputati i genitori del minore, accusati di aver sottoposto il figlio a una vita di privazioni e vessazioni, obbligandolo persino a lavorare nella stalla di famiglia.

Il caso, che ha profondamente colpito l’opinione pubblica, arriva dal Veneto e sta facendo discutere per la durezza delle accuse emerse in aula. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il ragazzino sarebbe stato costretto fin da piccolo a svolgere lavori pesanti incompatibili con la sua età, vivendo in un clima di continue umiliazioni e violenze fisiche.

Le accuse dei pm contro i genitori

Nel corso del procedimento giudiziario, i pubblici ministeri hanno ricostruito una situazione familiare definita estremamente difficile. Il bambino, secondo quanto raccontato durante il processo, sarebbe stato costretto a occuparsi degli animali nella stalla e ad aiutare nei lavori agricoli quotidiani.

Non solo. Emergono anche presunti episodi di percosse e punizioni severe che avrebbero segnato profondamente il minore. Le testimonianze raccolte descrivono un ambiente dominato dalla paura, nel quale il ragazzino avrebbe subito continui rimproveri e violenze psicologiche.

La situazione sarebbe venuta alla luce grazie ad alcune segnalazioni che hanno portato all’intervento delle autorità e dei servizi sociali. Da quel momento sono partite le indagini che hanno poi condotto al processo.

Il racconto choc emerso in aula

Durante le udienze sarebbero stati ricostruiti diversi episodi ritenuti particolarmente gravi dagli investigatori. Il bambino avrebbe raccontato di essere stato obbligato a lavorare anche per molte ore consecutive, senza poter vivere serenamente la propria infanzia come i coetanei.

Gli inquirenti stanno cercando di capire da quanto tempo andassero avanti i presunti maltrattamenti e se vi fossero persone a conoscenza della situazione. Un ruolo importante lo stanno avendo anche le relazioni degli assistenti sociali e degli specialisti che hanno seguito il minore dopo l’allontanamento dalla famiglia. Nel frattempo il ragazzino è stato affidato a una struttura protetta, dove sta ricevendo supporto psicologico.

Il processo e l’attesa della sentenza

Il procedimento giudiziario prosegue mentre l’attenzione resta alta attorno alla vicenda. La procura ritiene che il bambino abbia vissuto per anni in una condizione incompatibile con una crescita sana ed equilibrata.

La difesa dei genitori respinge però le accuse più pesanti, sostenendo che il minore aiutasse semplicemente nelle attività familiari, come spesso accade nelle realtà agricole. Sarà ora il tribunale a stabilire se si sia trattato di collaborazione domestica oppure di veri e propri maltrattamenti aggravati.