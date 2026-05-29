Il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto la condanna all’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio il 52enne marocchino Noureddine Mezgui. Secondo l’accusa, la donna avrebbe investito più volte l’uomo con il suo suv dopo che quest’ultimo le aveva sottratto la borsa poco prima dei fatti.

La richiesta è stata avanzata nel corso dell’udienza tenutasi questa mattina davanti alla corte. Il caso aveva suscitato grande clamore per la dinamica particolarmente violenta contestata all’imputata e per le circostanze che avrebbero portato all’investimento mortale.

La richiesta di ergastolo per Cinzia Dal Pino

Uno degli elementi centrali emersi nel dibattimento riguarda la perizia psichiatrica disposta su Dal Pino, che ha escluso qualsiasi vizio di mente. L’elaborato, depositato a fine aprile, è stato redatto dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna.

I due consulenti sono stati ascoltati in aula nel corso dell’ultima udienza, contribuendo alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Successivamente il pubblico ministero Sara Polino ha ascoltato le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Enrico Marzaduri, e dei legali di parte civile, Enrico Carboni e Gianmarco Romanini. La corte dovrà ora valutare tutti gli elementi raccolti per arrivare alla sentenza su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi mesi.