Villa Certosa, la celebre residenza estiva di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, è di nuovo al centro dell’attenzione. Con i suoi 4.500 metri quadrati di superficie abitabile, 126 stanze e un parco di 120 ettari affacciati sul mare cristallino della Sardegna, la proprietà rappresenta uno dei gioielli immobiliari più imponenti d’Italia. Oltre che rifugio privato, la villa è stata in passato scenario di incontri internazionali: qui Berlusconi accolse leader del calibro di George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin. Non mancarono tuttavia episodi controversi, come le fotografie del 2009 pubblicate dal quotidiano spagnolo El País, che ritraevano giovani in topless all’interno del parco della residenza.

A gennaio 2024 gli eredi dell’ex premier hanno deciso di mettere in vendita la villa per una cifra record: cinquecento milioni di euro. Una valutazione che ha subito acceso i riflettori dei grandi patrimoni mondiali. Tra i nomi circolati negli ultimi mesi figuravano quello del sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, che secondo indiscrezioni avrebbe anche effettuato un sopralluogo, e quello del gruppo alberghiero Four Seasons, che però ha smentito qualsiasi interesse. Una precedente perizia tecnica, commissionata nel 2021 dallo stesso Berlusconi, aveva stimato il valore dell’immobile in poco più di 259 milioni di euro, a conferma del prestigio e della complessità della struttura.

La trattativa con il miliardario arabo e il ruolo di Sotheby’s

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, la trattativa per la vendita sarebbe oggi in fase avanzata. L’acquirente potenziale è un miliardario arabo, pronto a mettere sul piatto una cifra vicina alla richiesta iniziale degli eredi. A seguire l’operazione è Sotheby’s International Realty, ramo immobiliare della storica casa d’aste britannica, in collaborazione con Knight Castle Real Estate, broker di Dubai specializzato in proprietà di lusso.

Nonostante la disponibilità economica dell’interessato, l’accordo non è ancora stato definito nei dettagli. Gli eredi di Berlusconi, che non hanno fretta di concludere, vogliono valutare con attenzione le condizioni della transazione, trattandosi di uno dei beni immobiliari più prestigiosi e chiacchierati al mondo. Villa Certosa non rappresenta soltanto un’icona del lusso architettonico italiano, ma anche un simbolo di potere e mondanità, capace di attrarre personalità di spicco e collezionisti internazionali.