Secondo il quotidiano La Repubblica, Francis Kaufman che era accusato fino ad ora di aver ucciso sua figlia Andromeda di pochi mesi e di aver occultato il cadavere di Anastasia Trofimova, verrà ora accusato anche dell’omicidio della 28enne russa, gettata in un sacco a villa Pamphili a Roma.

Sul corpo della donna non c’erano segni di violenza o di emorragie. Anastasia, prima di morire non ha assunto droghe e dai primi risultati dell’autopsia sembra esclusa anche la morte naturale e l’omicidio con arma da taglio. L’ipotesi più probabile è quella che la giovane russa sia morta per soffocamento, ma per avere la conferma servono analisi più approfondite i cui risultati arriveranno tra circa un mese.

Kaufman si trova ora in carcere in Grecia con l’accusa di aver ucciso la piccola Andromeda e di aver occultato il cadavere della Trofimova che durante il suo soggiorno a Roma aveva un documento che riportava il nome di Stella Ford. Anche Kaufman aveva un documento falso che riportava il nome di Rexal Ford. L’uomo, per tre volte è stato fermato dalla Polizia ubriaco; due volte con Anastasia, una volta solo con la piccola. Le forze dell’ordine hanno ora avviato delle indagini per capire perché tutte le volte sia stato rilasciato senza ulteriori accertamenti.