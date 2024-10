Il fatto è accaduto nel Regno Unito, dove un uomo vince la considerevole somma di un milione di sterline alla lotteria ma non riesce a riscuotere il suo premio. Alla fine, il fortunato vincitore perde tutto.

Vince alla lotteria ma perde il suo premio

La lotteria nazionale ha confermato che un biglietto vincente dell’UK Millionaire Maker è stato acquistato in Galles il 16 aprile. Il fortunato vincitore, però, non si è presentato per il ritiro del premio, ovvero un milione di sterline. Pare infatti che la persona non sia riuscita a riscuotere la vincita perché non si è fatta avanti prima della scadenza.

Il potenziale milionario, che aveva a disposizione 180 giorni per ritirare il suo premio, non si è presentato. Così la sua vincita, ora, non vale più neanche un penny e il fortunato vincitore ha perso tutto. Andy Carter, consulente senior dei vincitori della National Lottery, ha affermato: “Purtroppo, posso confermare che il possessore del biglietto non si è fatto avanti entro la scadenza per reclamare il premio, e ora ha tristemente perso questa notevole somma di denaro”.

In Italia tutta un’altra musica

Questa notizia fa da contraltare agli eventi della stretta attualità in Italia. Pochi giorni fa, infatti, un fortunato vincitore, a Riva del Garda, ha centrato un sei da novanta milioni di euro al Superenalotto. Curiosamente, chi si aggiudica l’incredibile premio ha giocato una scheda da tre euro in una tabaccheria che porta il nome di “Fortuna”.

Con questo, sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita del Superenalotto ad oggi. L’ultimo sei da oltre cento milioni di euro è stato centrato a Napoli lo scorso maggio con una schedina da due euro. Inutile dire che tutte queste vincite sono state ritirare immediatamente, senza perdere troppo tempo, al contrario di quanto accaduto nel Regno Unito.