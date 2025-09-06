Momenti di tensione a Vicenza, questa mattina, tra le forze dell’ordine e un centinaio di manifestanti appartenenti soprattutto al centro sociale ed altre associazioni locali, che protestano per la costruzione dell’Alta Velocità e pro Palestina. È stato necessario ai poliziotti l’uso degli idranti per disperdere e far allontanare i manifestanti che hanno assalito i cantieri Tav, per protestare contro i lavori iniziati in città da pochi giorni.

In due momenti diversi gli agenti sono ricorsi agli idranti, soprattutto quando un gruppo di loro, che simbolicamente ha utilizzato dei picconi da cantiere edile, hanno provato a forzare un cancello che porta ai binari della linea Milano-Venezia. Tre i momenti di protesta, l’ultima all’esterno della stazione ferroviaria. Notevole il dispiegamento delle forze dell’ordine, che hanno filmato gli attacchi, che ora saranno vagliati dagli inquirenti

Il corteo è iniziato verso le 9 nella zona ovest della città, creando disagi alla circolazione, anche nei confronti degli operatori che si stavano recando alla rassegna orafa internazionale che si è aperta ieri in Fiera e proseguirà sino a martedì. A metà mattinata i manifestanti, oltre un centinaio, hanno iniziato a forzare i cantieri Tav, lanciando all’interno letame e altri oggetti. Attorno alle 11 si è alzato in volo l’elicottero della Polizia di Stato che sta monitorando la situazione, in contatto con gli agenti che si trovano nella zona della protesta. La manifestazione dovrebbe proseguire almeno per alcune ore.