Avrebbe abusato sessualmente di una giovane donna straniera, sua ex collega di lavoro, residente a Milano. Per questo la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano (V Dipartimento), ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un tunisino di 26 anni, gravemente indiziato del reato.

L’indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della querela presentata dalla donna vittima dell’aggressione, avvenuta il 14 aprile scorso in un’area pedonale della zona Nord di Milano. In particolare, dagli accertamenti è emerso che, dopo che i due si erano accordati per incontrarsi per motivi lavorativi, l’uomo avrebbe condotto la donna in un luogo isolato nei pressi di un garage e l’avrebbe colpiva più volte con schiaffi sul viso e sul collo e calci alla gamba e alle braccia per poi minacciarla, scaraventarla a terra e costringerla a subire atti sessuali.