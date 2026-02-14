Mareggiata a Fiumicino: allagamenti alla foce del Tevere, evacuate 50 famiglie. I vigili del fuoco di Roma, con squadre ordinarie, sommozzatori e soccorritori fluviali sono impegnati dalle 7:30 a Fiumicino, in via Passo della Sentinella, per il livello dell’acqua che ha superato la barriera frangiflutti, invadendo rapidamente le abitazioni situate in prossimità della foce del Tevere.

Allagamenti alla foce del Tevere

Raggiunta e portata al sicuro una donna anziana, in corso l’evacuazione di 50 persone dalle abitazioni allagate. Operazioni in corso. Il comprensorio del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere a Fiumicino, non lontano dal vecchio faro, dove abitano alcune centinaia di persone, è un’area spesso soggetta a rischio allagamenti: come avvenuto oggi sono stati causati dal deflusso del fiume e dalla spinta contraria della mareggiata.

Dalle 7.35 i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Passo della Sentinella con la squadra territoriale di Ostia, i sommozzatori, la partenza Saf e il funzionario di guardia per l’evacuazione di 50 famiglie a seguito di esondazione del mare, che ha allagato le case ubicate a ridosso degli scogli.

Tratta in salvo dai soccorritori dei vigili del fuoco e successivamente affidata al personale ASL e polizia locale una donna 82enne diversamente abile intrappolata in casa dall’acqua. Sul posto presenti Polizia di Stato, 118 e polizia locale di Fiumicino. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha emesso ieri un’ordinanza legata all’allerta arancione con limitazioni di attività in aree pubbliche ed aperte al pubblico.