Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di carcere al termine di un processo in abbreviato a Brescia per aver violentato una bambina di 10 anni nell’estate 2024. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, in Valtrompia, allora centro di accoglienza per i richiedenti asilo. La bambina, ospite della struttura con la madre, era stata portata in ospedale per forti dolori addominali. In reparto i medici avevano scoperto che era incinta. Madre e figlia allora vennero trasferite in una struttura protetta, mentre l’uomo fu arrestato dopo aver ammesso le accuse. La pm Federica Ceschi aveva chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione.