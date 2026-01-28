Un uomo di 86 anni è stato arrestato dai carabinieri di Casciana Terme nella mattinata di lunedì, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze. I militari hanno rintracciato l’anziano nella sua abitazione e hanno proceduto con l’arresto senza particolari criticità. L’uomo deve scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione, come stabilito da una condanna divenuta definitiva.

La condanna per fatti avvenuti a Pisa

Il provvedimento riguarda una vicenda giudiziaria che risale all’aprile del 2019. I fatti, avvenuti a Pisa, riguardano una condanna per violenza sessuale su minore. Dopo le procedure di rito successive all’arresto, l’86enne è stato accompagnato in carcere, dove resterà per espiare la pena stabilita dalla magistratura.