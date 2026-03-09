Continuano le aggressioni al personale sanitario. A Bari, un uomo di 33 anni, arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo a bordo di un’ambulanza, ha colpito un’infermiera al torace perché si era rifiutato di sottoporsi alla raccolta delle urine. L’infermiera ha riportato una lieve contusione ed è stata assistita dai colleghi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’aggressore. La Asl Bari ha condannato l’episodio, esprimendo piena vicinanza alla professionista e ribadendo l’impegno a tutelare chi opera quotidianamente nei servizi di emergenza.

A Roma, al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy, un 24enne senza fissa dimora e con precedenti, in evidente stato di agitazione, ha cercato di scavalcare il triage per ottenere immediatamente una visita medica. Al rifiuto del personale ha sferrato tre pugni al vetro della postazione, seminando il panico tra i pazienti. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato in attesa del rito direttissimo.