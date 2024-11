Vita pericolosa nei mari del sud. È andata bene al marinaio cinese ferito a bordo di un cargo e salvato dalla Marina indiana. È un continuo rischio navigare nel Mar Rosso dalle parti dello Yemen dove gli Houthi sono in continuo agguato.

Il sito del giornale Hindustan Times racconta di come la Marina indiana ha soccorso un marinaio cinese ferito, trasferendolo con un elicottero da una nave portarinfuse al largo di Mumbai.

Il Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) di Mumbai aveva ricevuto una chiamata di soccorso il 23 luglio dalla nave portarinfuse ZHONG SHAN MEN a 200 Nm (circa 370 km) da Mumbai. La persona che ha chiamato ha segnalato una grave perdita di sangue dovuta a una ferita critica del marinaio cinese di 51 anni e ha richiesto un’evacuazione immediata.

Vuta dura nei mari del Sud

In risposta all’emergenza medica, un elicottero Seaking è decollato dalla stazione aeronavale indiana INS Shikra alle 05:50. Nonostante le condizioni avverse, il personale della Marina indiana è riuscito a trasportare in aereo il marinaio ferito dall’ala del ponte della nave.

Il marinaio cinese ferito è stato poi trasportato di nuovo alla stazione aerea da un elicottero della Marina indiana e successivamente trasferito in ospedale per ulteriori cure mediche. La Marina indiana ha assunto un ruolo importante nella sicurezza dell’oceano che porta il nome del suo Paese, anche a fronte di una recrudescenza della attività piratesca, come riferisce Wikipedia,All’inizio del 2024, la pirateria sembrava aver avuto una ripresa nella regione.[A marzo 2024, la MV Abdullah fu dirottata dai pirati e l’equipaggio preso in ostaggio. L’aumento è stato attribuito a un cambio di focus, dal Golfo di Aden al Mar Rosso, secondo la Maritime Policy Initiative presso l’Observer Research Foundation, un think tank di Nuova Delhi.