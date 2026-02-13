Momenti di paura per Wanna Marchi. L’ex teleimbonitrice è stata investita nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Milano mentre portava a spasso il cane. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa in un video pubblicato sui social, in cui appare visibilmente provata, con il volto segnato da lividi, graffi ed ematomi. Marchi ricostruisce quei drammatici attimi: “Ricordo soltanto una macchina che mi arriva addosso”. L’impatto sarebbe avvenuto mentre attraversava sulle strisce pedonali, seguito da una caduta sul marciapiede con dolore acuto dovuto all’asfalto e ai sassolini conficcati nelle mani e nel viso. “Un dolore terribile” racconta, sottolineando come la memoria dei minuti successivi fosse frammentata.

I soccorsi e la confusione

La Marchi ricorda di essersi ritrovata in ambulanza, circondata dai sanitari che le ponevano domande per verificare lo stato di coscienza: “Mi chiedevano come mi chiamavo e lo sapevo. Ma quando mi hanno chiesto dove abitavo, non riuscivo a ricordarlo”. Nonostante le condizioni, l’83enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, legato a un ricordo doloroso: la struttura indicata era la stessa in cui era morto suo marito. “Mi sono rifiutata categoricamente”, ha dichiarato.

La scelta di tornare a casa

Tra i primi ad arrivare sul posto c’era anche Davide Lacerenza, ex compagno della figlia Stefania Nobile, che avrebbe cercato di convincerla a farsi visitare. Marchi però ha mantenuto la sua decisione: “So chi sono, non voglio articoli sui giornali, non voglio niente. Voglio solo rientrare a casa mia”. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato favorito da un’auto parcheggiata in modo irregolare che ostacolava la visuale. Il giovane alla guida si è fermato subito per prestare soccorso.