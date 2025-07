Un uomo di 68 anni, residente a Trentola Ducenta (Caserta), è la terza vittima del virus West Nile in Campania e la settima in Italia dall’inizio dell’anno. Il decesso è avvenuto all’ospedale Moscati di Aversa, dove l’uomo – già in gravi condizioni di salute e agli arresti domiciliari – era stato ricoverato per sospetta meningoencefalite. I test hanno poi confermato l’infezione da West Nile. In Campania si contano attualmente 23 casi tra sospetti e confermati: 14 in provincia di Caserta, 8 a Napoli e uno in Basilicata, ma con probabile esposizione a Napoli. Tre i decessi: uno a Napoli e due in provincia di Caserta. La Regione Campania, in coordinamento con le Asl e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, monitora l’evolversi della situazione, attuando misure preventive, tra cui disinfestazioni. Il sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella, ha espresso cordoglio e rassicurato la cittadinanza. Anche il Lazio registra un aumento dei casi, saliti a 46: 42 nella provincia di Latina (inclusa una vittima), due tra Anzio e Nettuno, uno a Sora (Frosinone) e uno fuori regione, probabilmente contagiato nel Casertano. Intanto, cresce la corsa ai prodotti anti-zanzare, con un aumento del 20% delle vendite, secondo Federfarma Roma. Il presidente Andrea Cicconetti raccomanda l’uso di repellenti a base di Deet (30-50%) e abiti coprenti.