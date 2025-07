Un’altra vittima da West Nile nel Lazio. Il paziente di 77 anni, morto all’alba di oggi, lunedì 28 luglio, all’istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie croniche e aveva subito un trapianto cardiaco. L’uomo viveva in provincia di Latina e aveva soggiornato nell’ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta.

Nel Lazio sono in tutto 28 i casi segnalati, 26 dei quali in provincia di Latina. E la Regione Lazio, a fronte dell’aumento dei contagi, ha esteso i controlli e disposto l’esecuzione del test NAT (Nucleic Acid Test) per il virus su tutti i donatori di sangue della regione, come misura precauzionale per garantire la sicurezza trasfusionale.