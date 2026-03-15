Su WhatsApp verranno introdotti account specifici per gli under 13, le cui attività e interazioni potranno essere controllate dai genitori. Meta ha sottolineato che la novità sarà implementata gradualmente per “ricevere i feedback degli utenti e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare”. La società ha poi aggiunto: “Quando ci accorgiamo che un utente ha meno di 13 anni, blocchiamo l’account e gli chiediamo di collegarsi ad un genitore o tutore per continuare a utilizzare WhatsApp”.

Account Whatsapp per gli under 13: come funzionano

Come spiegato da Meta, i genitori dovranno posizionare il telefono acquistato per il minore accanto al loro e collegarli, un collegamento tecnico tra l’account del tutore e quello del preadolescente. A questo punto, una volta stabilita la connessione tra i due dispositivi, il genitore assume il ruolo di amministratore del profilo del minore, decidendo in questo modo chi può contattare l’account e in quali gruppi è possibile entrare. Inoltre, i genitori possono controllare le richieste di messaggi da parte di contatti sconosciuti e gestire le impostazioni sulla privacy dell’account. Le nuove impostazioni e funzioni di parental control sono quindi protette da un PIN genitore sul dispositivo gestito. Solo i genitori possono accedere alle impostazioni sulla privacy e modificarle.

Infine, tutte le conversazioni personali rimangono private e protette con la crittografia end-to-end, il che significa che nessuno, nemmeno WhatsApp, può vederne o sentirne il contenuto. Pur potendo decidere l’elenco dei contatti autorizzati e monitorare le richieste di messaggi da sconosciuti, il genitore non avrà la possibilità tecnica di leggere il contenuto delle conversazioni private. Meta, infatti, cerca in questo modo di trovare un punto di equilibrio tra la sicurezza operativa, che spetta al genitore, e la riservatezza delle comunicazioni.