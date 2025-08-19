Nella serata del 17 agosto un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. Intorno alle 20 sono state viste le fiamme alzarsi dall’imbarcazione, un Pershing di proprietà di un notaio salernitano che al momento dell’incendio si trovava a cena fuori insieme al figlio e a un membro dell’equipaggio. A quel punto è stato dato l’allarme, quando una colonna di fumo nero si è alzata dal porto ed è rimasta visibile a lungo da chilometri di distanza, causando preoccupazione tra i residenti e turisti.

L’intervento dei vigili del fuori e le ipotesi al vaglio

Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, sono proseguite per tutta la notte. I vigili del fuoco, insieme alla Capitaneria di Porto, ai carabinieri e alla polizia locale hanno circoscritto il rogo e trainato l’imbarcazione in fiamme fuori dallo scalo per evitare il coinvolgimento di altre unità ormeggiate. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo, al momento ancora ignote. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un possibile corto circuito: un malfunzionamento elettrico che potrebbe aver causato un principio di incendio a bordo, con le fiamme che si sarebbero estese rapidamente mentre a bordo non c’era nessuno che potesse intervenire. Avviate quindi verifiche per valutare l’eventuale impatto ambientale: la combustione dei materiali a bordo ha infatti sprigionato sostanze potenzialmente inquinanti, alcune delle quali disperse in mare.