I migliori Pandori da supermercato 2023: la classifica di Altroconsumo

Con l’avvicinarsi del Natale, la scelta dei migliori Pandori diventa una sfida. Altroconsumo ha guidato i consumatori attraverso questa decisione difficile stilando la classifica dei migliori pandori per il 2023, mettendo a confronto 10 marchi reperibili al supermercato.

Come ha funzionato il test

Il test è stato diviso in due fasi cruciali. Prima, analisi di laboratorio per verificare il rispetto delle normative di produzione e garantire l’assenza di muffe e lieviti. In parallelo, una giuria composta da pasticceri ed esperti del settore, insieme a consumatori, ha svolto una prova di assaggio valutando sapore, aspetto e consistenza.

I Pandori mantengono prezzi accessibili

Una piacevole notizia per gli amanti dei pandori è che i prezzi rimangono in linea con quelli dell’anno precedente. Soprattutto i marchi del supermercato offrono opzioni a prezzi ragionevoli, con diversi pandori disponibili a meno di 5 euro. Anche i prodotti di marca non hanno subito aumenti significativi, mantenendo prezzi accessibili. Questo fenomeno è in parte dovuto all’ottimizzazione dei costi nell’industria dolciaria e alimentare, che sfrutta economie di scala e macchinari efficienti.

Le regole per il Pandoro ideale

Il pandoro è un dolce vincolato a regole precise dal 2005, che ne garantiscono la qualità. Il test ha verificato se i pandori rispettassero queste norme, assicurandosi che gli ingredienti obbligatori fossero presenti nelle giuste quantità. Tutti i pandori testati hanno superato queste prove, garantendo così la qualità richiesta.

La prova di assaggio: pasticceri ed esperti consumatori

Il gusto è, ovviamente, il criterio principale. I pasticceri hanno premiato il Pandoro Conad, mentre Melegatti e Favorina (Lidl) sono stati penalizzati per aroma e gusto. La giuria dei consumatori è stata altrettanto severa, ma tutti e tre i pandori in testa alla classifica hanno conquistato il loro favore.

Pandoro Tre Marie è il vincitore

Il pandoro migliore del 2023 è risultato il Pandoro Tre Marie. Con il suo sapore delizioso e la qualità impeccabile, ha conquistato sia gli esperti pasticceri che i consumatori. La sua posizione di leader nella classifica è ben meritata.

Il Pandoro Conad miglior prodotto per qualità/prezzo

Una sorpresa inaspettata nella classifica è il Pandoro Conad, un prodotto di una catena di supermercati. Con un prezzo medio di soli 4,23 euro al chilo, ha ottenuto valutazioni eccellenti nelle analisi di laboratorio e ha deliziato i pasticceri. Dimostra che anche un pandoro dal prezzo accessibile può soddisfare i palati più esigenti. Questo Pandoro risulta così il migliore per quanto riguarda la qualità prezzo perché, nonostante sia arrivato secondo, ha un costo nettamente inferiore al primo in classifica.

I Migliori Pandori del 2023: la classifica

Tre Marie – Il pandoro magnifico (74 qualità ottima) Conad – Pandoro (72 qualità ottima) Bauli – Il pandoro di Verona (71 qualità ottima) Paluani – Pandoro di Verona ricetta classica (65 qualità buona) Carrefour – Extra pandoro (63 qualità buona) Melegatti – Il pandoro originale di Verona (63 qualità buona) Loison – Pandoro classico (63 qualità buona) Balocco – Il pandoro (62 qualità buona) Maina – Il pandoro (62 qualità buona) Favorina (Lidl) – Pandoro classico (59 qualità media)

Fonte: Altroconsumo.