Con l’arrivo delle fredde serate invernali, niente batte il calore avvolgente di una tazza fumante di Glogg, il vinbrulé danese che conquista i palati con la sua miscela di spezie aromatiche e frutta secca. Scopri come preparare facilmente questa deliziosa bevanda perfetta anche per le serate di festa.

Il Glogg, una tradizione danese, è un vinbrulé che combina il vino caldo con l’aroma invitante delle spezie. Preparare il glogg è un’esperienza sensoriale data anche dall’intenso profumo delle spezie che si diffonde in cucina e il sapore avvolgente di ogni sorso.

Ingredienti necessari per il Glogg

750 ml di vino rosso robusto

240 ml di brandy o vodka (a tua scelta)

1 arancia biologica, affettata

1 limone biologico, affettato

10-12 chicchi di cardamomo

8-10 chiodi di garofano

2 bastoncini di cannella

150 g di uvetta

100 g di mandorle a fette

200 g di zucchero di canna

Procedimento

Inizia versando il vino rosso in una pentola capiente a fuoco medio. Aggiungi il brandy o la vodka per un tocco alcolico extra. Lascia che la miscela raggiunga quasi il punto di ebollizione. Aggiungi le fette di arancia e limone, seguite dai chicchi di cardamomo, i chiodi di garofano e i bastoncini di cannella. Queste spezie conferiranno al tuo glogg quel carattere avvolgente e aromatico. Aggiungi l’uvetta, le mandorle a fette e lo zucchero di canna. Mescola bene per assicurarti che lo zucchero si sciolga completamente.

A questo punto riduci la fiamma e lascia sobbollire il tutto per almeno 20-30 minuti. Questo permetterà alle spezie di rilasciare i loro aromi nel vino, creando un connubio perfetto di sapori. Non far bollire eccessivamente, poiché il glogg perderà il suo carattere alcolico. Una volta che il glogg è caldo e fragrante, è pronto per essere servito. Filtra la bevanda prima di versarla nelle tazze per rimuovere le spezie e la frutta.

Come servire il Glogg

Versa il glogg nelle tazze calde e guarnisci con una fettina di arancia o una stecca di cannella per un tocco decorativo. Accompagna questa bevanda con biscotti natalizi o dolci a base di frutta secca per un’esperienza gustativa completa.

Il glogg non è solo una bevanda, ma un rituale che riscalda l’anima e crea un’atmosfera festosa. Condividi questa ricetta con amici e familiari per creare ricordi indimenticabili durante le fredde serate invernali.