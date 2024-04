La Omelette alla baveuse de la Mère Poulard è una delle delizie che illuminano la vita. Per gustarla in originale dovete andare fino a Mont Saint Michel, nel nord della Francia, lo spunzone di terra che con l’alta marea resta isolato dal continente per un po’ di ore.

Ma potete riprodurla a casa ci vuol poco: uova (due per porzione), latte, formaggio, burro, sale e pepe.

Il segreto è sbattere prima separatamente i tuorli dagli albumi per poi riunirli.

Gli ingredienti per due persone: 4 uova, 100 ml di latte, 100 gr di crema fresca, 100 gr di formaggio tipo taleggio stagliuzzato a fiocchi, 10 grammi di burro, sale e pepe.

COME PROCEDERE PER LA OMELETTE

Sbattere prima separatamente i tuorli dagli albumi per poi riunirli, con la crème fraiche, e cuocere a fuoco vivace, quando il burro diventa spumoso nella padella per circa 2 minuti. Richiudere la omelette a portafoglio per ottenere un effetto soufflè.

In una scodella rompere le uova.

Mettere in altra scodella i rossi, lasciando i bianchi da parte.

Aggiungere ai 2 rossi altri 2 rossi e sbattere per 5 minuti a bassa forza.

Utilizzate uno sbattitore elettrico per montare il composto. La preparazione deve triplicare di volume.

Aggiungere la crema e sbattere per altri 3 minuti.

A parte sbattere 2 bianchi d’uovo e aggiungere al resto.

Una volta che il composto di latte e uova sarà schiumoso, aggiungi sale e pepe.

Scaldate una padella e aggiungete il burro, quando sarà sciolto versate il composto. Sopra aggiungi il formaggio grattugiato uniformemente.

Sciogliere il burro in tegame non aderente e versare il misto uova crema.

Ridurre il fuoco e coprire, cuocere per 7-10 minuti.

Versare nei piatti e piegare.