Una ricetta di primavera, il cavolfiore arrosto. Una premessa. Il cavolfiore, malgrado l’orrendo odore che espande nelle scale dei palazz quando è bollito, è un prodotto ideale, 25 calorie per 100 grammi, ha un alto contenuto di vitamina C. Mangiarlo crudo o leggermente al vapore in modo che rimanga croccante, porta a masticare di più, dando al corpo sensazione di pienezza.

Se però volete qulcosa di più per la vostra tavola, ecco questa semplice ricetta di cavolfiore arrosto, come la propone Love and lemons: è un contorno vegetariano essenziale! È semplice e delizioso: “le cimette escono dal forno con bordi croccanti e dorati e un sapore ricco di nocciola”.

ingredienti

* 1 cavolfiore medio

*Olio extravergine d’oliva, per arrostire

* Sale marino e pepe nero appena macinato, per spolverare

Opzioni di condimento aggiuntive

* Scorza di 1 limone

* ¼ di tazza di prezzemolo fresco tritato

*Parmigiano grattugiato

Modalità cottura

Istruzioni

* Preriscaldare il forno a 425°F e rivestire una grande teglia con carta da forno.

* Spezzettate il cavolfiore in piccole cimette. Condire con olio d’oliva, sale e pepe e distribuirlo uniformemente sulla teglia. Arrostire per 25-35 minuti o fino a quando saranno teneri e dorati attorno ai bordi.

* Condire a piacere. Se lo si desidera, condire con la scorza di limone, il prezzemolo e/o il parmigiano e servire.

Per completare il quadro, ricordiamo che ci sono dieci cibi che hanno meno calorie di quante se ne consumano per digerirli. I dieci sono sedano, cavolfiore, mela, papaya, cetrioli, asparagi, carne magra, pomodori, peperoncino e caffè.