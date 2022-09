Le migliori pizzerie del mondo: al primo posto insieme una di New York e una di Caserta

Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta trionfano ex aequo come migliori pizzerie del mondo. Terzo posto per Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutraro a Parigi, a cui va anche il titolo di Pizza Maker of the Year. Sono i risultati di 50 Top Pizza World, classifica presentata a Palazzo Reale di Napoli e che raccoglie le migliori 100 pizzerie del mondo. La 50 Top Pizza World 2022, è stilata da 50 Top Pizza, guida online ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e da Luciano Pignataro.

Le migliori pizzerie del mondo: le altre posizioni

La pizzeria 50 Kalò e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, occupano rispettivamente quarto e quinto posto. Sesto posto per I Tigli, a San Bonifacio. Settima la pizzeria Francesco & Salvatore Salvo, a Napoli. Ottavo posto per Seu Pizza illuminati, a Roma, nono posto per La Notizia 94, a Napoli, e chiude la top ten, Tony’s Pizza Napoletana, a San Francisco. Il quadro complessivo per il 2022 è composto da quaranta pizzerie italiane, venticinque in Europa, quindici negli Stati Uniti d’America, quindici dell’area Asia – Pacifico, quattro del Sud America e una dell’Africa.