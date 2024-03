Con l’arrivo della Pasqua, non c’è dubbio che una delle tradizioni più amate sia quella di regalarsi e regalare uova di cioccolato. Per chi ama il gusto intenso e deciso del cioccolato fondente, il Gambero Rosso ha stilato una classifica delle migliori uova di Pasqua fondenti reperibili nei supermercati, per rendere la scelta ancora più facile e piacevole.

1. Novi – Fondentenero:

Voto Gambero Rosso: 4/5

L’uovo di cioccolato fondente di Novi, conosciuto come Fondentenero, si distingue per la sua lucentezza e un aroma preciso. Con note di polvere di caffè, frutta secca e delicate sfumature floreali, questo prodotto si fa apprezzare anche per la sua piacevole acidità che ricorda il caffè arabica, insieme a una scioglievolezza eccellente.

2. Perugina – Fondente Extra 70%:

Voto Gambero Rosso: 4/5

La Perugina conquista i sensi con il suo Fondente Extra 70%, caratterizzato da lucentezza e croccantezza. Profumi di vaniglia, caffè e cocco si alternano nella sua trama aromatica, seguiti da una percezione di cacao in polvere. Al palato, prevale il sapore del cacao con un finale di mallo di noce e una rapida scioglievolezza.

3. Kinder – Dark & Mild:

Voto Gambero Rosso: 3,5/5

L’uovo Dark & Mild di Kinder sorprende con l’inedita combinazione di cioccolato fondente esterno e cioccolato bianco interno. Nonostante ciò, offre un discreto cacao con note dolci di latte condensato e una buona scioglievolezza, senza astringenze evidenti.

4. Motta:

Voto Gambero Rosso: 3/5

L’Uovo fondente di Motta si distingue per un profilo aromatico delicato, con note di caramello, polvere di cacao e caffè. Tuttavia, il suo gusto risulta un po’ troppo dolce, compromettendo l’equilibrio complessivo del prodotto.

5. Lindt:

Voto Gambero Rosso: 3/5

L’uovo di cioccolato fondente Lindt offre una discreta lucentezza e profumi di caramello e vaniglia. Tuttavia, al palato si avverte una leggera astringenza e un finale estremamente dolce, che potrebbe non essere apprezzato da tutti.

6. Bauli:

Voto Gambero Rosso: 2,5/5

L’Uovo di Bauli si presenta con una leggera opacità e profumi di mou e polvere di cacao. Il gusto è dominato dalla dolcezza della vaniglia, con un finale molto zuccherino che potrebbe risultare eccessivo per alcuni palati.

7. Pernigotti:

Voto Gambero Rosso: 2,5/5

La trama aromatica di Pernigotti è essenziale, con prevalenza di polvere di cacao e caramello. Al palato, emerge una dolcezza persistente seguita da un finale leggermente astringente, che potrebbe non soddisfare pienamente gli amanti del cioccolato fondente.

8. Melegatti:

Voto Gambero Rosso: 2/5

Melegatti propone un uovo fondente non molto lucido, con note di polvere di cacao e mallo di noce. Al palato, si avverte un sapore legnoso e floreale, con un finale dolce e moderatamente astringente, che potrebbe risultare meno bilanciato rispetto agli altri prodotti della classifica.

Ora che conosci la classifica delle migliori uova di Pasqua fondenti secondo il Gambero Rosso, puoi fare una scelta informata per rendere ancora più dolce e piacevole la tua Pasqua!