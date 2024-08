1 litro gratis ogni pieno di benzina e diesel: ottime notizie per gli automobilisti

Gli automobilisti corrono ai ripari contro il caro benzina: c’è il trucco per poter recuperare un litro di benzina a ogni pieno.

Il 2024 doveva essere l’anno del ritorno alla normalità, ma il prezzo del carburante, per molti mesi, è salito ancora. Anche in Italia, come in molti altri Paesi dell’UE, gli incrementi per benzina e diesel sono stati pesanti. Solo con l’arrivo dell’estate i prezzi sembrano essersi lievemente calati. A fine agosto, in concomitanza con il controesodo dei vacanzieri, il prezzo della benzina è arrivato a 1,811 euro al litro: il minimo registrato da gennaio 2024. Anche il diesel è sceso. Secondo i dati forniti dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il diesel, al self-service, è prezzato a 1,686 euro al litro. Un dato ai minimi da luglio 2023.

Di fronte a prezzi comunque ancora così alti molti automobilisti hanno imparato ad attuare strategie quotidiane per poter risparmiare. Si legge spesso che per poter spendere meno sul carburante è innanzitutto adottare pratiche di guida corretta. Mantenendo una guida regolare, evitando accelerazioni brusche e tenendo i pneumatici correttamente gonfiati, secondo i meccanici è davvero possibile diminuire i consumi. Anche fare una manutenzione regolare al veicolo porta a un risparmio.

Risparmio sul pieno di benzina: un litro recuperato con il trucco della valvola

Esiste tuttavia un trucco già usato da molte persone che promette di poter far risparmiare fino a un litro di benzina su ogni pieno. Lo stratagemma ha a che fare con il pulsante che in molte auto si trova nello sportellino del carburante delle auto spesso chiamato valvola di sfiato. Questa valvola serve a rilasciare la pressione accumulata nel serbatoio del carburante. E può essere anche utile a risparmiare.

La valvola viene sfruttata per evitare problemi durante il rifornimento e soprattutto per mantenere il sistema di alimentazione in buone condizioni. Premendo il pulsante, la valvola di sfiato si apre. In questo modo permette al gas in eccesso di uscire dal serbatoio. Tale azione è fondamentale per prevenire il cosiddetto rimbalzo del carburante durante il rifornimento, che può causare fuoriuscite e comportare sprechi.

Il risparmio, ovviamente, non si calcolano sulle gocce di benzina che possono schizzare fuori dal serbatoio. Bisogna infatti sapere che la valvola aiuta anche a mantenere la pressione interna del serbatoio a un livello sicuro. Cioè evita danni al sistema di alimentazione e migliora di parecchio l’efficienza della macchina. Nelle auto più nuove, poi, la valvola funge anche da riduttore delle emissioni.

Alcuni sistemi sono infatti progettati per catturare i vapori di carburante e reindirizzarli al motore, dove saranno poi bruciati in modo da ridurre le emissioni di gas nocivi nell’ambiente. Ebbene, usando questo stratagemma si può ottenere spazio aggiuntivo: si possono mettere nel serbatoio dagli otto ai dodici litri in più di carburante.

Quindi, con lo sfiato si ottiene in media fino a un litro di benzina risparmiata su ogni pieno. Ciò è possibile (non in tutti i modelli di auto) perché con una migliore pressione del serbatoio, il motore funzionare in modo più efficiente e consuma meno carburante. Inoltre, sempre in relazione alla riduzione delle emissioni nelle auto più nuove e green, i sistemi che catturano i vapori di carburante possono reindirizzarli al motore recuperando circa il 2-3% di benzina su un pieno.